LaMelo Ball, estrela da NBA, esteve envolvido num acidente de carro na cidade de Charlotte. O momento exato do acidente foi apanhado por um Uber que estava encostado a deixar um passageiro.

Num cruzamento da baixa da cidade de Charlotte, o carro de LaMelo chocou com uma viatura que vinha do lado contrário. O carro do jogador do Hortnets ficou sem a roda da frente esquerda. A outra viatura, por sua vez, ficou danificada na frente esquerda. Segundo as informações disponíveis, o acidente resultou apenas num ferido leve. Já Lamelo saiu ileso da situação.

Lamelo Ball, terceira escolha do draft de 2020 dos Hornets, está na sexta época na NBA. Na presente temporada, com 24 anos, o base está com médias de 19 pontos, cinco ressaltos e sete assistências por jogo.