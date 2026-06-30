NBA: Lebron James vai deixar os Los Angeles Lakers
Extremo de 41 anos anunciou que quer deixar a instituição e torna-se jogador livre
Extremo de 41 anos anunciou que quer deixar a instituição e torna-se jogador livre
Bomba na NBA: Lebron James vai deixar os Los Angeles Lakers. A confirmação foi dada por Rich Paul, agente do jogador, em declarações à ESPN. O extremo de 41 anos, que estava em fim de contrato com a franquia, torna-se assim jogador livre.
O líder de pontos da liga norte-americana já terá dado a informação aos Lakers de que pretende jogar noutra equipa - mesmo que a formação de Los Angeles queira contar com ele. O futuro de James tem sido associado aos Warriors, numa possível last dance junto de Stephen Curry.
Chegado a Los Angeles em 2018, Lebron James foi campeão pelos Lakers em 2020. De resto, não voltou a chegar às finais da NBA. Depois de ter sido a primeira escolha de draft de 2005 pelos Cleveland Cavaliers, Lebron representou até então três equipas - os Cavs, os Miami Heat e os Lakers.
Na última época, em 60 jogos, Lebron James teve médias de 21 pontos, seis ressaltos e sete assistências.
BREAKING: LeBron James will continue his NBA career for the 2026-27 season and has informed the Los Angeles Lakers that the franchise can move on without him because he will play elsewhere, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/zzVk6xUVF1— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026