LeBron James lesionou-se este sábado, no jogo com os Hawks e está fora por tempo indeterminado.

Solomon Hill tentava o roubo de bola a LeBron e acabou por lhe cair em cima, com o jogador dos Lakers de imediato a agarrar-se ao tornozelo.

King James ficou a contorcer-se, mas acabou por regressar ao jogo, embora por pouco tempo. Teve de voltar a sair e direto para os balneários, a coxear e visivelmente frustrado.

Os exames realizados mostraram que o jogador dos Lakers tem uma entorse no tornozelo direito e é baixa para a formação de Los Angeles por tempo indeterminado.

LeBron James já deixou uma mensagem nas redes sociais. «Nada me irrita e entristece mais do que não estar disponível para os meus companheiros! Estou ferido por dentro e por fora neste momento. O caminho da recuperação começa agora e volto em breve, como se nunca tivesse saído.»

Nothing angers and saddens me more than not being available to and for my teammates! I’m hurt inside and out right now. 🤦🏾‍♂️. The road back from recovery begins now. Back soon like I never left. #ThekidfromAKRON🤴🏾