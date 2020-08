Sexta-feira não foi um bom dia para os Mavs. A formação de Dallas perdeu frente aos Clippers (130-122), no jogo 3 da primeira ronda dos play-offs da NBA e ainda viu Luka Doncic sair lesionado.

Kawhi Leonard foi a figura da vitória dos LA Clippers ao ficar muito perto do triplo duplo com 36 pontos, nove ressaltos e oito assistências.

Nos Mavs, Kristaps Porzingis fez um duplo duplo de 34 pontos e 13 ressaltos e Doncic conseguiu um triplo duplo de 13 pontos, dez ressaltos e dez assistências, mas fez uma entorse no tornozelo.

O esloveno, rookie do ano da temporada passada, ainda tentou, durante quatro minutos, aguentar em jogo, teve mesmo de sair.

Os resultados dos exames mostram que a lesão não é muito grave e o teinador Rick Carlisle disse que a evolução das próximas horas permitirá ver quando Doncic poderá voltar a jogar.

Os Clippers levam agora vantagem de 2-1 na eliminatória, tal como os Jazz, que venceram os Denver Nuggets por 124-87.

Com vantagem mais folgada estão os Raptors, que lideram a eliminatória por 3-0 frente aos Nets (117-92 no jogo três), e os Celtics, que também venceram os três jogos com os Philadelphia 76rs (102-94 no jogo três). Estas duas equipas estão apenas a uma vitória de passarem para as meias finais de conferência.