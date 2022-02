Mais um jogo dos Mavericks, mas uma exibição notável de Luka Doncic.

O esloveno brilhou com 33 pontos, 13 ressaltos e 15 assistências no triunfo da equipa de Dallas sobre os Philadelphia 76'ers, por 107-98, e entrou no top-10 dos jogadores da NBA com mais triplos-duplos na fase regular.

Doncic tem 44 triplos-duplos na carreira; Russel Westbrook (LA Lakers) lidera esta lista, com 193.

Jogos da noite:

Boston Celtics-Detroit Pistons, 102-93

Atlanta Hawks-Toronto Raptors, 114-125

Chicago Bulls-Indiana Pacers, 122-115

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets, 113-105

Houston Rockets-San Antonio Spurs, 106-131

Brooklyn Nets-Utah Jazz, 102-125

Oklahoma City Thunder-Portland Blazers, 106-103

Philadelphia 76'ers-Dallas Mavericks, 98-107