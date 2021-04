O esloveno Luka Doncic continua a espalhar magia na NBA. Desta vez, surprendeu com um lance incrível que deu a vitória aos Dallas Mavericks sobre os Memphis Grizzlies (114-113) no último segundo.

E se há casos em que as imagens valem mais do que mil palavras, este é um deles. Veja o momento que decidiu o jogo e já se tornou viral, claro, no vídeo abaixo: