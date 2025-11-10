Os Boston Celtics regressaram às vitórias no segundo jogo consecutivo frente aos Orlando Magic, ao triunfarem por 107-101, na madrugada desta segunda-feira.

Neemias Queta voltou a ser titular e esteve em campo mais de 25 minutos, somando oito pontos e seis ressaltos, mas voltou a ser penalizado pelo excesso de faltas: cometeu seis faltas, o limite máximo permitido na NBA, e acabou excluído da partida no último quarto.

O encontro começou melhor para a equipa da casa, que construiu cedo uma vantagem de 23-12, mas os Celtics reagiram e reduziram para 33-30 no final do primeiro período. Já no segundo quarto, os visitantes assumiram pela primeira vez a liderança (33-35) e mantiveram o equilíbrio até aos instantes finais.

Os Magic voltaram a comandar no último período, mas um parcial de 13-0 a favor da equipa de Boston acabou por decidir o jogo, garantindo a quinta vitória da temporada.

Jaylen Brown, com 27 pontos, foi o grande destaque ofensivo dos Celtics, já do lado de Orlando, Paolo Banchero brilhou com 28 pontos, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Outros resultados da noite na NBA:

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons, 108-111

Golden State Warriors-Indiana Pacers, 114-83

Sacramento Kings-Minesota Timberwolves, 117-144

New York Knicks-Brooklyn Nets, 134-98

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder, 100-114