Brandon Clarke, extremo canadiano de 29 anos, foi detido no estado norte-americano de Arkansas por ultrapassagem indevida, excesso de velocidade, fuga às autoridades e por tráfico de droga.

O atleta dos Memphis Grizzlies apenas realizou dois jogos nesta época, em dezembro, depois de recuperar de uma grave lesão no joelho direito. Todavia, uma distensão muscular na perna direita nos últimos dias de 2025 forçou nova paragem prolongada.

O extremo está nos Grizzlies desde 2019 e, em 2020, foi considerado um dos jovens mais promissores na NBA. Na reação à detenção, o clube garantiu que Clarke vai constar do plantel na próxima temporada, caso as autoridades assim o permitam.