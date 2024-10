Neemias Queta jogou cerca de dois minutos na vitória dos Celtics frente aos Bucks (119-108).



Em Boston, no TD Garden, Jaylen Brown brilhou com 30 pontos e contou com a ajuda de Payton Pritchard que saltou do banco para anotar 28 pontos. De nada valeu ao conjunto de Milwaukee os 30 pontos de Lillard e o duplo-duplo de Giannis Antetokounmpo (30 pontos e dez ressaltos).



Neemias Queta teve direito a escassos minutos, tendo tentado um lançamento (não convertido).



Os Bucks continuam assim a desiludir no Este enquanto os campeões somam por triunfos todos os jogos disputados até ao momento. Quem também só sabe ganhar são os Cavs que bateram os Knicks em pleno Madison Square Garden (110-104).



Já Paolo Banchero marcou 50 pontos (!) na vitória dos Magic contra os Pacers e superou o recorde de Shaquille O’Neal. O extremo tornou-se no mais jovem de sempre a marcar 50 ou mais pontos num jogo pela formação de Orlando (21 anos e 351 dias), marca que pertencia a Shaq.

Por sua vez, os Nuggets conseguiram a primeira vitória da temporada no Canadá. A formação de Denver venceu os Raptors por 127-125 após prolongamento com Nikola Jokic a um nível altíssimo: 40 pontos, dez ressaltos e quatro assistências.



Já os Lakers perderam pela primeira vez na fase regular. No Arizona, os Suns levaram a melhor frente à franquia de Los Angeles (109-105) com Devin Booker (33 pontos) e Kevin Durant (30 pontos) em plano de evidência. Do outro lado, Anthony Davis anotou 29 pontos e dominou as tabelas ao conquistar 15 ressaltos.