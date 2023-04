Os Chicago Bulls, com uma espetacular recuperação, venceram os Raptors em Toronto no play-in e, agora, vão discutir, já esta sexta-feira, a última vaga para os play-off, na Florida, com os Miami Heat, derrotados, na passada terça-feira, pela Atlanta Hawks.

Depois de um primeiro quarto equilibrado (58-47), a equipa canadiana disparou no marcador no segundo e construiu uma vantagem de 19 pontos (66-47). Foi nesta altura que começou a aparecer Zach LaVine que acabou por ser a grande figura desta partida, com um acumulado de 39 pontos, 17 dos quais no terceiro quarto, em que a equipa de Chicago acabou por anular a vantagem da equipa a casa.

Os Bulls empataram o jogo (91-91) a seis minutos do final e acabaram por reclamar a importante vitória com uma diferença de quatro pontos (109-105).

A equipa de Chicago vai agora defrontar os Miami Heat, na sexta-feira, na Florida, e o vencedor já sabe que, depois, no play-off, terá pela frente o primeiro classificado da conferência, os Milwaukee Bucks.

Na outra conferência, o Oklahoma City Thunder surpreendeu os New Orleans Pelicans com uma vitória de 123-118, também com uma boa ponta final, e vão agora discutir com os Minesotta Timberwolves, na sexta-feira, a última vaga para os play-offs que, como já se sabe, será com os Denver Nuggets.