Como já vem sendo hábito, DeMar DeRozan foi a estrela do triunfo dos Chicago Bulls.

Há dias, o basquetebolista tinha batido um recorde com cerca de 60 anos na NBA, que pertencia a Wilt Chamberlain, ao tornar-se o primeiro atleta a marcar 35 ou mais pontos com uma eficácia de 50 por cento ou mais em sete jogos consecutivos na competição. Agora, estendeu o recorde para oito jogos.

Diante dos Atlanta Hawks, a turma de Chicago venceu por 112-108 e o norte-americano conseguiu a melhor marca da partida, com 37 pontos. Clint Capela e Trae Young, dos Hawks, ainda registaram um duplo-duplo, tal como Nikola Vucevic, dos Bulls.

A equipa de Chicago chegou, assim, ao sexto triunfo consecutivo e lidera a Conferência Este.

Noutro dos jogos da madrugada desta quinta-feira, os Sacramento Kings, sem Neemias Queta, perderam em casa diante dos Denver Nuggets (110-128).

De pouco valeu a enorme exibição de Damontas Sabonis, que chegou aos 33 pontos e 14 ressaltos. Do lado oposto, também Nikola Jokic conseguiu um duplo-duplo, tendo ficado a uma assistência do triplo-duplo (25 pontos, 12 ressaltos e nove assistências).

Will Barton, com 31 pontos, teve a melhor marca da formação visitante, que esteve durante todo o jogo em vantagem, mas acabou por a aumentar no último período.

Os Phoenix Suns somaram a oitava vitória consecutiva e consolidaram a liderança da Conferência Oeste.

Em casa dos Oklahoma City Thunder, Devin Booker foi o melhor elemento, com 25 pontos, tendo ainda conseguido 12 assistências.

No pós-All Star, também os Golden State Warriors saíram vitoriosos.

A equipa da Califórnia contou com mais uma boa exibição de Stephen Curry, que chegou aos 18 pontos e registou 14 assistências, para bater os Portland Trail Blazers (132-95), mantendo-se no segundo lugar a Oeste.

Os resultados da última madrugada:

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers, 106-103

Brooklyn Nets - Boston Celtics, 106-129

Chicago Bulls - Atlanta Hawks, 112-108

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies, 119-114

Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns, 104-124

Portland Trail Blazers - Golden State Warriors, 95-132

Sacramento Kings - Denver Nuggets, 110-128