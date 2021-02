LeBron James, jogador dos Los Angeles Lakers, e Kevin Durant, dos Brooklin Nets, foram eleitos capitães para o jogo All-Star da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

No Oeste, além de LeBron James, que foi escolhido para o 17.º All-Star Game, foram eleitos como titulares Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Stephen Curry (Golden State Warriors) e Luka Doncic (Dallas Mavericks).

Durant, que regressou este ano à competição após uma temporada lesionado, foi o mais votado no Este, que terá também Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), jogador mais valioso da NBA das duas últimas temporadas, Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Bradley Beal (Washington Wizards) e Kyrie Irving (Brooklin Nets).

As regras do 70.º All Star Game serão idênticas às do ano passado, com as equipas a jogarem três períodos de 12 minutos, com a equipa vencedora de cada um deles a doar um determinado valor para uma instituição.

O vencedor será decidido no quarto parcial, sem tempo, com o triunfo a ser entregue à equipa que chegar primeiro à soma dos pontos conseguidos pela equipa mais pontuada até ao momento mais 24, em homenagem ao falecido Kobe Bryant.

Ao contrário de outros anos, todas as provas vão acontecer num só dia, com o concurso de triplos e de técnica a antecederem o All-Star Game, com o tradicional concurso de afundanços a realizar-se no intervalo, não se realizando o Rising Stars Game.

Contudo, a realização do All-Star Game de 2021 tem sido contestada por vários jogadores, que consideram que não se deveria realizar, devido à pandemia de covid-19.