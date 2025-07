Victor Wembanyama revelou que está totalmente recuperado da trombose no ombro direito que o obrigou a parar em fevereiro deste ano.

«Estou oficialmente autorizado a voltar. Finalmente, poderei jogar basquetebol novamente», afirmou o poste dos San Antonio Spurs, em entrevista ao jornal francês L’Équipe.

O delicado problema de saúde com que Wembanyama teve de lidar nos últimos meses levou-o mesmo a recear uma retirada prematura da modalidade.

«A minha lesão foi uma aventura, mas a parte mais difícil já passou. Estou muito melhor hoje, física e mentalmente, mas tive medo de não poder jogar mais. Acho que todos temos, às vezes, pensamentos irracionais sobre as coisas com as quais nos importamos. Mas esse tipo de pensamento também nos muda como pessoa, para melhor», acredita o jogador.

Rookie do ano na NBA, em 2024, Victor Wembanyama é, aos 21 anos, a figura principal dos San Antonio Spurs, que prosseguirão o processo de reconstrução da equipa agora sob o comando de Mitch Johnson, depois da retirada de Greg Popovich, que orientou os Spurs nos últimos 29 anos.