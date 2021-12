Iman Shumpert teceu duras críticas a LeBron James, antigo companheiro de equipa em Cleveland. O antigo base, retirado da NBA na época passada, considerou que o «King» arruinou a modalidade ao sair dos Cavs para se juntar aos Heat de Bosh e Wade.



«Não foi o Kevin Durant quem arruinou o basquetebol ao assinar pelos Warriors. Foi o LeBron James quando decidiu ir jogar para os Heat. E ele sabe que arruinou o basquetebol. Eu amava a NBA pela lealdade que existia e pensava que continuava a existir. Mas o LeBron acabou com isso, rompeu esse código», referiu o ex-base no podcast «Bootleg Kev Show».



Shumpert continou a apontar o dedo ao jogador dos Lakers, acusando-o de «fingir» toques de forma a conquistar faltas durante os jogos.



«Perguntavamos-lhe por que razão fazia tanto flopping (intenção de simular falta). LeBron respondeu-nos isto: 'Se os outros conseguem ter muitos lances livres, eu também tenho de conseguir. Tenho de vender a falta aos árbitros, sou tão forte que se não o fizer ninguém percebe se sofri ou não falta'», contou.



Juntamente com LeBron James, Shumpert fez parte da equipa dos Cavs que conseguiu virar as finais da NBA frente aos Warriors em 2016 depois de terem estado a perder por 3-1. Aos 31 anos, o jogador deixou a modalidade - os Nets foram a sua última equipa - e dedicou-se à dança, tendo vencido a edição norte-americana do programa «Dança com as Estrelas».