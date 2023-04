Neemias Queta destacou-se no segundo lugar na votação para o jogador mais valioso (MVP) da fase regular da G League, a liga de desenvolvimento da NBA, ficando apenas atrás do base Carlik Jones (Windy City Bulls).

O jogador português alinha pelos Stockton Kings, a segunda equipa dos Sacramento Kings, e terminou a fase regular com médias de 16,8 pontos, 8,8 ressaltos, 2,4 assistências e 1,9 desarmes de lançamento na segunda liga da NBA.

Carlik is a BUCKET!



The G League’s leading scorer, @WindyCityBulls and @ChicagoBulls star Carlik Jones (@carlikjones) has been named 2022-23 @kiausa NBA G League Most Valuable Player. Jones averaged 26.1 PTS, 4.4 REB, 7.0 AST and 1.7 STL and scored 30+ points seven times. pic.twitter.com/PZRIPTT05k