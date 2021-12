Histórico!



Steph Curry superou Ray Allen e tornou-se no 'rei' dos triplos da fase regular da NBA. Na última madrugada, o base dos Warriors precisou apenas de três tentativas frente ao Knicks para superar o recorde do antigo ala (2.973).



Quis o destino que fosse em pleno Madison Square Garden, casa da equipa para a qual desejou ser «draftado» em 2009.



O número 30 dos Warriors precisou apenas de 789 jogos e 6.892 tentativas para alcançar esta marca, graças a uma sensacional percentagem de 43,1 por cento - na lista dos jogadores com mais triplos é preciso recuar até ao 168.º lugar para encontrar alguém com melhor percentagem – Joe Harris, com 43,9.

Curry não escondeu a emoção, sendo felicitado por todos, incluindo os progenitores – o pai Dell Curry também foi jogador da NBA -, Ray Allen e Reggie Miller, que assistiram ao jogo na primeira fila.

«Tive um grande apoio. Não consigo expressar o quanto honrado fiquei pela reação ao meu recorde de todo o pavilhão, estando a jogar fora. E, obviamente, foi espetacular conseguir a vitória. Por tudo, foi uma noite muito, muito, muito especial», disse Stephen Curry, após o final do encontro.

Depois de conseguir o recorde, Curry ainda marcou mais três triplos – colocou o recorde em 2.977 -, para um total de cinco, em 14 tentados, contribuindo com 22 pontos para o triunfo dos Warriors, que ganharam por 105-96.

Jordan Poole, com 19 pontos, Andrew Wiggins, com 18, Nemanja Bjelica, com 14, e Draymond Green, com oito, 11 ressaltos e sete assistências, também estiveram em evidências nos visitantes, enquanto Julius Randle liderou a equipa da casa, com 31 pontos.

Lembre-se que Curry, três vezes campeão da NBA e duas vezes MVP da fase regular, já era o jogador com mais triplos na NBA, mas incluindo os play-offs, fase em que o base norte-americano, de 33 anos, também lidera a lista, com 470 marcados, em 1.171 tentados, para uma percentagem de 40,1 por cento.



