Os Atalanta Hawks associaram-se ao Magic City, um famoso clube de striptease da cidade, para promover o duelo com os Orlando Magic, marcado para 16 de março, mas a iniciativa está a dividir a NBA.

Há quem olhe para o striptease como uma «arte», mas também há quem considere que se trata de uma exploração das mulheres, como é o caso de Luke Kornet, jogador dos San Antonio Spurs que escreveu uma carta aberto em protesto contra a iniciativa dos Hawks.

«A NBA deveria proteger e valorizar as mulheres, muitas das quais trabalham arduamente para fazer desta a melhor liga de basquetebol do mundo. Devíamos promover um ambiente protetor e respeitoso para com as filhas, esposas, irmãs, mães e companheiras que conhecemos e amamos», começa por escrever o jogador dos Spurs.

Kornet considera que as mulheres que trabalham na indústria de entretimento para adultos acabam por sofrer abusos, assédios e violência. «Deixar aquela noite passar sem protestos daria à NBA uma má imagem como comunidade, especialmente por nos tornarmos cúmplices da potencial objetivação e maus-tratos contra as mulheres da nossa sociedade», acrescenta o pivô dos Spurs.

Em sentido contrário, Draymond Green, jogador dos Golden State Warriors, considera legítimo que os Hawks pretendam «homenagear uma das instituições culturais mais emblemáticas de Atalanta».

«Respeito a opinião de Luke Kornet. Respeito que tenha expressado as duas opiniões, mas discordo totalmente. Não entendo como é que esta noite particular possa ser prejudicial para uma comunidade tão inclusiva como a NBA», começa por referir.

Para o jogador dos Warriors, o striptease pode ser uma arte. «Não sei se alguma vez assistiram a algum espetáculo, mas se as virem em ação, é uma forma de arte, que alguns gostam e outros não», destacou.

Draymond Green dá o exemplo de Cardi B, uma das rappers mais bem-sucedidas que começou a carreira como stripper. «A Cardi B está a encher estádios e o seu passado começa por aí. Não creio que Cardi B tenha problemas de autoestima por isso», destacou ainda o jogador dos Golden State Warriors.