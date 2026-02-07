NBA: 11 ressaltos de Neemias na maior reviravolta da época dos Celtics
Equipa de Boston derrota os Miami Heat por 98-96
Equipa de Boston derrota os Miami Heat por 98-96
Os Boston Celtics, com Neemias Queta a titular, protagonizaram a maior reviravolta da temporada na receção aos Miami Heat, na última madrugada, e venceram por 98-96.
Os visitantes chegaram ao intervalo no TD Garden a vencer por 59-38, mas os Celtics reagiram no terceiro quarto, com um 36-15 no marcador. Já a 1:31 minutos do final, quanto os Heat já só tinham um ponto de vantagem, o triplo de Derrick White foi decisivo.
Jaylen Brown destacou-se com 29 pontos (sete ressaltos e duas assistências), secundado por Payton Pritchard (24 pontos) na turma da casa. Em noite de estreia, o montenegrino Nikola Vucevic anotou um duplo-duplo (11 pontos e 12 ressaltos), ao passo que Neemias Queta, que esteve quase 22 minutos em campo, somou dois pontos, 11 ressaltos e uma assistência.
Nos visitantes, Andrew Wiggins somou 26 pontos, enquanto Norman Powell registou 24.
Com esta vitória, a quinta consecutiva, os Celtics seguem no segundo lugar da Conferência Este.