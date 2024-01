Época azarada para Ja Morant. Depois de 25 jogos suspenso, o base lesionou-se num treino e não joga mais até ao final da época, informaram os Memphis Grizzlies esta segunda-feira.

O jogador sofreu uma subluxação no ombro direito, contraída no treino de sábado passado, antes do jogo frente aos Phoenix Suns. Depois de ser submetido a uma ressonância magnética, concluiu-se que tinha sofrido uma ruptura labial subjacente.

«Morant será submetido a uma cirurgia e deverá recuperar totalmente antes da temporada 2024/25», pode ler-se no comunicado oficial do clube.

Na atual temporada, Morant jogou apenas nove jogos, depois de ter sido suspenso por mostrar uma arma de fogo numa livestream do Instagram. Consequentemente, a equipa não começou a época da melhor forma, mas com o regresso da estrela, a esperança tinha voltado e os resultados melhoraram - 13 vitórias em 36 jogos.

Com esta lesão, os Grizzlies, 13.º lugar da Conferência Oeste, têm de procurar um substituto, que deverá ser Marcus Smart ou Derrick Rose, que neste momento está também lesionado.