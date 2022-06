Surpresa no draft da NBA 2022, que decorreu no Barclays Center de Brooklyn, na passada madrugada, com os Orlando Magic a optarem por Paolo Banchero em detrimento do favorito Jabari Smith que só foi escolhido pelos Houston Rockets como terceira escolha. A segunda opção foi o poste Chet Holmgren, que vai jogar com a camisola do OKC Thunder.

Mas a grande surpresa foi os Orlando Magic optarem por Banchero, extremo de 19 anos que chega dos Duke Blue Devils, com médias de 17,2 pontos, 7, 8 ressaltos e 1,1 roubos de bola.

Jabari Smith, extremo da Universidade de Auburn, que era apontado para primeiro pick do draft, foi apenas o terceiro a ser eleito e vai reforçar os Houston Rockets.

