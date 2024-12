Os Boston Celtics regressaram às vitórias na última madrugada ao baterem os Miami Heat por 108-89, num jogo que também assinalou o regresso do português Neemias Queta à ação na NBA.

Depois de não ter sido opção na derrota diante dos Cavaliers, o poste português somou mais quinze minutos em campo, num período em que acumulou quatro pontos, sete ressaltos e dois bloqueios.

Jaylen Brown acabou por ser a grande figura do triunfo da equipa de Boston, com um total de 29 pontos, sete ressaltos e quatro assistências, diante de um Miami Heat que, desta vez, não pôde contar com Jimmy Buttler.

Os resultados da última madrugada

Minnesota Timberwolves-LA Lakers, 109-80

Chicago Bulls-Brooklyn Nets, 128-102

Boston Celtics-Miami Heat, 108-89

Atalanta Hawks-New Orleans Pelicans, 124-112