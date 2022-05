O Boston Celtics foi a Miami bater os Heat no segundo jogo da final da Conferência Leste e, desta forma, e empatou a série 1-1, após uma entrada fulgurante no jogo, chegando ao intervalo com uma vantagem de 25 pontos, a maior diferença de sempre alcançada pela equipa de Boston, fora de casa, num primeiro tempo dos play-offs. O resultado final não surpreendeu: 127-102.

Marcus Smart, eleito o melhor defesa do ano, foi a grande novidade neste jogo, depois de ter falhado o primeiro, contribuindo para o triunfo dos Celtics com 24 pontos, 9 ressaltos, 12 assistências e três roubos ed bola. Jason Tatum foi outro dos destaques desta partida, com 27 pontos, 5 ressaltos e 5 assitências.

O Miami, que ainda não tinha perdido em casa na fase de play-off, com sete vitórias, caiu com estrondo diante de um adversário que se revelou fortíssimo no ataque e na defesa. Jimmy Butler ainda fez 29 pontos, com cestos em 18 tentativas, mas o resto da equipa não esteve a um nível tão alto.

Os próximos dois jogos, marcados para sábado e segunda-feira, vão realizar-se no The Garden, em casa dos Celtics.