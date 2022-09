Dono dos Phoenix Suns (NBA) e dos Phoenix Mercury (WNBA), Robert Saver anunciou esta quarta-feira a intenção de vender as duas franquias.

Esta decisão, refira-se, surge na sequência da suspensão de um ano imposta pela NBA, além de uma multa de dez milhões de euros, depois de Saver ter sido acusado de má conduta no local de trabalho – ficou provado o uso de linguagem racista e obscena em contexto de trabalho, de tratamento desigual das funcionárias e de comentários sexuais sobre a sua aparência física.

«Como homem de fé, acredito no caminho para o perdão. Esperava que a suspensão de um ano me desse tempo para concentrar, fazer as pazes e apagar a minha controvérsia pessoal das equipas que eu e tantos adeptos amamos. Mas no nosso clima implacável atual, tornou-se dolorosamente claro que isso já não é possível», escreveu o empresário, em comunicado.

«Por isso, estou a iniciar o processo de procura de compradores dos Suns e dos Mercury», lê-se ainda.