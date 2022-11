59 pontos, 11 ressaltos e oito assistências.

Joel Embiid viveu uma noite de sonho este domingo, na vitória dos Philadelphia 76ers na receção aos Utah Jazz, por 105-98.

Depois dos 42 pontos anotados no sábado ante os Atlanta Hawks, o jogador de 28 anos elevou o nível e alcançou um registo histórico: em termos de pontos, foi a quinta melhor exibição de um basquetebolista dos 76ers, ele que somou 101 pontos em 24 horas.

Joel Embiid's 59 points marks the 5th best scoring performance in 76ers franchise history:



Wilt Chamberlain - 68 PTS (12/16/1967)

Wilt Chamberlain - 65 PTS (02/07/1966)

Wilt Chamberlain - 62 PTS (03/03/1966)

Allen Iverson - 60 PTS (02/12/2005)

Joel Embiid - 59 PTS (11/13/2022) pic.twitter.com/ac6Hljn0g6