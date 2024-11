Joel Embiid foi suspenso três jogos pela NBA por alegadamente ter agredido um jornalista, após a derrota dos 76ers com os Memphis Grizzlies, no último sábado.



«O respeito mútuo é fundamental para a relação entre jogadores e jornalistas na NBA», disse o vice-presidente de operações de basquetebol, Joe Dumars, citado pela ESPN.



«Embora entendamos que o Joel [Embiid] ficou ofendido com a natureza da coluna do repórter, as interações devem ser profissionais e jamais tornarem-se físicas», acrescentou ainda.



Segundo a imprensa desportiva norte-americana, o poste dos 76ers empurrou o jornalista, Marcus Hayes, na zona do ombro e ambos tiveram de ser separados. Após um inquérito, a NBA decidiu suspender o jogador internacional norte-americano.

Embiid tem estado de fora da equipa de Philadelphia devido a lesão.