Os Indiana Pacers estão de volta às finais da NBA, 25 anos depois da última presença, depois de terem voltado a bater os New York Knicks, no sexto jogo da final da Conferência Este, por 125-108, fechando a série em 4-2. O título vai ser decidido, a partir do dia 6 de junho, com os Oklahoma City Thunder.

Foi em 2000 que os Pacers jogaram a última final, curiosamente, depois de também afastarem os Knicks na final da Conferência Este, mas acabaram por perder o título para os Los Angeles Lakers. Agora, 25 anos, depois, a equipa de Indiana está de volta às decisões finais.

Uma vitória em crescendo na última madrugada, com os Pacers a terminarem o primeiro quarto com apenas um ponto de vantagem (25-24), para depois acrescentarem mais três no segundo (58-54), antes de arrancarem definitivamente para a vitória no terceiro que terminaram já com quinze pontos de diferença (92-77). O jogo ficou fechado com uma vantagem de 17 pontos para os Pacers (125-108).

Pascal Siakam foi a grande figura deste jogo, com um total de 31 pontos que lhe permitiram arrecadar o prémio de MVP das finais da Conferência Este.

Veja o resumo do sexto e decisivo jogo: