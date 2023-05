Os Philadelphia 76ers venceram os Celtics com uma reviravolta na última madrugada, no TD Garden, em Boston, por 119-115, naquela que foi o primeiro jogo da meia-final da Conferência Leste.

Um embate entre o segundo e o terceiro classificados da Conferência Leste que já se adivinhava equilibrado, mas com James Harden, com 45 pontos, a desequilibrar a balança a favor dos Sixers. Do lado da equipa da casa foi Jayson Tatum que esteve em destaque, com 39 pontos.

A equipa de Philadelphia somou os primeiros pontos do jogo, mas os Celtics saltaram, desde logo, para a frente do marcador, com uma diferença de quatro pontos, mas por pouco tempo.

Os Sixers chegaram ao final do primeiro quarto com uma vantagem de sete pontos, mas no final do segundo quarto, ao intervalo do jogo, a equipa de Boston ia na frente, a vencer por 66-63.

O terceiro quarto contou com várias mudanças na liderança do marcador e acabou empatado 87-87. No arranque para o último período, os Celtics saíram na frente e até chegaram primeiro aos 100 pontos, mas deitaram tudo a perder nos últimos instantes da partida e acabaram por perder por 119-115.

O segundo jogo entre estas duas equipas está marcado já para esta quarta-feira, também em Boston.

Veja o resumo deste jogo: