A equipa mais jovem dos Estados Unidos venceu sem contestação a mais veterana, por 47-21, no domingo, na final do renovado All Star Game da NBA, à qual não chegou a equipa do Mundo.

Depois de três jogos de 12 minutos muito equilibrados, com dois triunfos por dois pontos e um por três, a final, entre as duas equipas da casa, foi de domínio total da USA Stars, em novo jogo de um período.

Os USA Stars lançaram-se para a vitória com Tyrese Maxey, base dos Philadelphia 76ers, a dar o mote, com sete pontos num parcial inicial de 12-1. A meio, já venciam a USA Stripes por 26-9.

O jogo não teve história, com a equipa USA Stripes sem energia, nomeadamente Kahwi Leonard, que tinha apontado 31 pontos no segundo jogo, LeBron James ou Kevin Durant.

O MVP foi Anthony Edwards, mas muitos outros jogadores brilharam, nomeadamente o francês Victor Wembanyama, que somou 14 pontos no primeiro jogo e 19 no segundo, mas, muito desacompanhado, não evitou duas derrotas da equipa Mundo.