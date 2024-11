Os Magic interromperam a série de seis vitórias seguidas dos Lakers e venceram em LA graças a um triplo de Franz Wagner nos segundos finais (118-119).



Com a formação de Orlando a perder por dois pontos à entrada para os segundos finais, o campeão do Mundo pela Alemanha conseguiu um triplo e colocou a sua equipa a ganhar. Os Lakers ainda tiveram a última posse de bola, mas Davis não conseguiu marcar.



De resto, o poste dos Lakers foi o melhor marcador da partida com 39 pontos, aos quais juntou nove ressaltos e duas assistências. LeBron James também ultrapassou a marcar dos 30 pontos (31) e assinou ainda dez ressaltos e sete assistências. Já Franz Wagner alcançou a marca dos 37 pontos, seis ressaltos e 11 assistências.



Por sua vez, os Spurs bateram os Jazz por 126-118. Sem Wembanyama e Gregg Popovich, ainda a recuperar de um enfarte sofrido no início do mês, o conjunto texano somou o segundo triunfo consecutivo.



Harrison Barnes foi a figura do lado de San Antonio com um duplo-duplo (25 pontos e dez ressaltos) enquanto Lauri Markkanen esteve em destaque na equipa de Utah com 27 pontos.



No Canadá, os Raptors surpreenderam e bateram os Timberwolves por 110-105 com RJ Barret, autor de 31 pontos, a brilhar acima da dupla de Minnesota Edwards e Randle.



Por último, os Pistons perderam com os Hornets, em Charlotte, por 121-123 numa partida que teve prolongamento.



