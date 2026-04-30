NBA: Lakers perdem em casa e deixam Rockets a sonhar com os «quartos»
LeBron James fez 25 pontos, mas não evitou a derrota
LeBron James fez 25 pontos, mas não evitou a derrota
Os Los Angeles Lakers perderam, esta madrugada, frente aos Houston Rockets por 99-93, no quinto jogo do play-off (3-2).
LeBron James voltou a estar em grande plano no Lakers ao apontar 25 pontos, três ressaltos e sete assistências. Austin Reaves também esteve com a pontaria afinada, com 22 pontos, quatro ressaltos e seis assistências, no jogo que marcou o regresso do base após uma lesão. Já do lado dos Rockets, Jabari Smith Jr. fez 22 pontos, sete ressaltos e três assistências.
Apesar da derrota em casa, os Lakers seguem na frente do play-off. O próximo encontro, recorde-se, está marcado para dia 2 de maio, no reduto dos Rockets.
Noutros resultados da madrugada, os Cleveland Cavaliers venceram os Toronto Raptors por 125-120 e seguem na frente do play-off (3-2).
Já os Detroit Pistons derrotaram os Orlando Magic por 116-109. Com este resultado, a formação de Detroit assume a liderança do play-off por 3-2.