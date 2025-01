Jimmy Butler está, mais uma vez, suspenso pelo Miami Heat, agora por tempo indeterminado, despois de ter abandona o treino da equipa da NBA depois de saber que iria ser suplente no duelo com os Orlando Magic.

«A suspensão é devida a um padrão contínuo de desrespeito às regras da equipa, envolvimento em conduta prejudicial à equipa e retenção intencional de serviços», explica o clube numa curta nota divulgada.

Trata-se da terceira suspensão de Buttles num curto espaço de poucas semanas. Dos últimos doze jogos dos Heat, o número 22 falhou nove. O primeiro castigo, de sete jogos, foi quando pediu para sair da equipa. Na segunda, por mais dois jogos, por ter falhado a viagem da equipa para Milwaukee onde os Heat acabaram por perder com os Bucks. Neste caso, o jogador disse que sentia «desprezo pelas regras da equipa».

A verdade é que não está a ser uma boa época para Jimmy Buttler. «Quero recuperar a minha alegria de jogar basquetebol. Onde quer que seja, vamos descobrir em breve. Agora estou feliz fora da equipa quero voltar a ser dominante de alguma forma. Quero jogar, quero ajudar esta equipa a vencer. No momento não estou a fazer isso», disse Buttler após a segunda suspensão.

Miami HEAT statement on Jimmy Butler



The Miami HEAT are suspending Jimmy Butler without pay effective immediately for an indefinite period to last no fewer than five games. (1/2)