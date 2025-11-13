NBA: Neemias marca 13 pontos e Jokic tem mais uma exibição monstruosa
Boston Celtics vencem Memphis Grizzlies com o português 20 minutos em campo. Sérvio dos Denver Nuggets soma 55 pontos
Vindos de uma derrota com os Philadelphia 76ers, os Boston Celtics venceram de forma categórica os Memphis Grizzlies no TD Garden, por 131-95, na última madrugada.
O português Neemias Queta foi novamente titular e, em cerca de 20 minutos na quadra, correspondeu à confiança depositada por Joe Mazzulla com 13 pontos, oito ressaltos e duas assistências. Payton Pritchard foi o melhor pontuador da equipa do Boston e de todo o encontro, com 24 pontos. Derrick White e Jaylen Brown também se exibiram a bom nível, com 20 e 19 pontos, respetivamente.
Apesar desta vitória, os Boston Celtics seguem no 11.º lugar da Conferência Este, fora da zona de apuramento para os playins, com seis vitórias e sete derrotas.
Nikola Jokic, mais uma vez o rei da noite
O grande protagonista da noite foi Nikola Jokic. O sérvio acumulou 55 pontos (12 ressaltos e seis assistências) no triunfo dos Denver Nuggets, por 130-116, em casa dos Los Angeles Clippers. O poste de 30 anos acertou 78 por cento dos lançamentos de campo que tentou.
Também Stephen Curry esteve em grande plano, ao anotar 46 pontos (cinco ressaltos e cinco assistências), na vitória dos Golden State Warriors sobre os San Antonio Spurs (125-120), pelos quais Victor Wembanyama registou um triplo-duplo (31 pontos, 15 ressaltos e dez assistências).
Ainda esta madrugada, os Detroit Pistons venceram os Chicago Bulls (124-113) e, com dez triunfos em 12 jogos, são líderes da Conferência Este.
Os Oklahoma City Thunder lideram a Oeste, com 12 triunfos em 13 jogos, o último dos quais também na última noite, sobre os Los Angeles Lakers (121-92).
Outros resultados da NBA na última madrugada: