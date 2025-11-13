Vindos de uma derrota com os Philadelphia 76ers, os Boston Celtics venceram de forma categórica os Memphis Grizzlies no TD Garden, por 131-95, na última madrugada.

O português Neemias Queta foi novamente titular e, em cerca de 20 minutos na quadra, correspondeu à confiança depositada por Joe Mazzulla com 13 pontos, oito ressaltos e duas assistências. Payton Pritchard foi o melhor pontuador da equipa do Boston e de todo o encontro, com 24 pontos. Derrick White e Jaylen Brown também se exibiram a bom nível, com 20 e 19 pontos, respetivamente.

Apesar desta vitória, os Boston Celtics seguem no 11.º lugar da Conferência Este, fora da zona de apuramento para os playins, com seis vitórias e sete derrotas.

Nikola Jokic, mais uma vez o rei da noite

O grande protagonista da noite foi Nikola Jokic. O sérvio acumulou 55 pontos (12 ressaltos e seis assistências) no triunfo dos Denver Nuggets, por 130-116, em casa dos Los Angeles Clippers. O poste de 30 anos acertou 78 por cento dos lançamentos de campo que tentou.

Também Stephen Curry esteve em grande plano, ao anotar 46 pontos (cinco ressaltos e cinco assistências), na vitória dos Golden State Warriors sobre os San Antonio Spurs (125-120), pelos quais Victor Wembanyama registou um triplo-duplo (31 pontos, 15 ressaltos e dez assistências).

Ainda esta madrugada, os Detroit Pistons venceram os Chicago Bulls (124-113) e, com dez triunfos em 12 jogos, são líderes da Conferência Este.

Os Oklahoma City Thunder lideram a Oeste, com 12 triunfos em 13 jogos, o último dos quais também na última noite, sobre os Los Angeles Lakers (121-92).

Outros resultados da NBA na última madrugada:

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks, 111-100
New York Knicks-Orlando Magic, 107-124
Miami Heat-Cleveland Cavaliers, 116-130
Houston Rockets-Washington Wizards, 135-112
New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers, 117-125
Dallas Mavericks-Phoenix Suns, 114-123
Sacramento King-Atlanta Hawks, 100-133
