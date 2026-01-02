NBA: Neemias Queta ajuda Celtics a vencerem a sua antiga equipa
Internacional português somou 13 pontos e cinco ressaltos no reencontro com os Sacramento Kings
Noite especial para Neemias Queta que regressou à Califórnia para ajudar os Boston Celtics a derrotarem a sua antiga equipa, os Sacramento Kings, por 120-106.
O internacional português somou mais 23 minutos de jogo, com um saldo de 13 pontos, cinco ressaltos, três bloqueios e um roubo de bola.
Num jogo que foi pautado pelo equilíbrio [61-62 ao intervalo], Jaylen Brown foi o melhor marcador, com um total de 29 pontos e 10 ressaltos, antes de ser excluído, já perto do final do jogo, por faltas.
Os Celtics somam, assim, a segunda vitória consecutiva e entram no novo ano a ganhar, enquanto os Kings somaram o terceiro desaire consecutivo.
Os resultados da última madrugada:
Sacramento Kings-Boston Celtics, 106-120
Chicago Bulls-New Orleans Pelicans, 134-118
San Antonio Spurs-New York Knicks, 134-132
Toronto Raptors-Denver Nuggets, 103-106
Milwaukee Bucks-Washington Wizards, 113-114
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers, 124-95
Brooklyn Nets-Houston Rockets, 96-120
Detroit Pistons-Miami Heat, 112-118
Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers, 108-123
Los Angeles Clippers-Utah Jazz, 118-101