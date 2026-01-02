Noite especial para Neemias Queta que regressou à Califórnia para ajudar os Boston Celtics a derrotarem a sua antiga equipa, os Sacramento Kings, por 120-106.

O internacional português somou mais 23 minutos de jogo, com um saldo de 13 pontos, cinco ressaltos, três bloqueios e um roubo de bola.

Num jogo que foi pautado pelo equilíbrio [61-62 ao intervalo], Jaylen Brown foi o melhor marcador, com um total de 29 pontos e 10 ressaltos, antes de ser excluído, já perto do final do jogo, por faltas.

Os Celtics somam, assim, a segunda vitória consecutiva e entram no novo ano a ganhar, enquanto os Kings somaram o terceiro desaire consecutivo.

Os resultados da última madrugada:

Sacramento Kings-Boston Celtics, 106-120

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans, 134-118

San Antonio Spurs-New York Knicks, 134-132

Toronto Raptors-Denver Nuggets, 103-106

Milwaukee Bucks-Washington Wizards, 113-114

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers, 124-95

Brooklyn Nets-Houston Rockets, 96-120

Detroit Pistons-Miami Heat, 112-118

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers, 108-123

Los Angeles Clippers-Utah Jazz, 118-101

