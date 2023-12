Neemias Queta teve uma noite que não vai esquecer tão cedo, foi simplesmente a melhor noite do internacional português na liga norte-americana de basquetebol (NBA), na vitória dos Boston Celtics sobre os Los Angeles Clippers por 145-108.

Poucos dias depois de ter somado o primeiro duplo-duplo na NBA, Neemias Queta repetiu a dose este sábado e, além disso, bateu o recorde de pontos, somando 14 pontos (o seu máximo era de 10 pontos), além de ter somado mais doze ressaltos nos 23 minutos que esteve em campo.

O jogador do Barreiro, de 24 anos, começa agora a afirmar-se na equipa principal dos Celtics, depois de ter começado a temporada ao serviço da equipa secundária, os Maine Celtics.

No jogo desta noite, Jayson Tatum foi o melhor marcador dos Celtics, com 30 pontos, enquanto Paul George esteve em destaque nos Clippers, com 21 pontos.