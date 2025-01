Neemias Queta marcou mais seis pontos pelos Celtics na última madrugada, mas a equipa de Boston saiu derrotada de Los Angeles, diante dos Lakers (117-96), num jogo em que LeBron James levou a melhor sobre Jayson Tatum.

Depois de na véspera ter feito os dois pontos finais no triunfo sobre os Los Angeles Clippers (117-113, após prolongamento), o poste português voltou a ser utilizado pelo treinador Joe Mazzulla e somou mais seis pontos (dois em três nos lançamentos de campo e dois em dois nos lances livres), um ressalto, três assistências, dois roubos de bola e um desarme de lançamento. Tudo isto nos 8.53 minutos em que esteve em campo.

Na sua quarta época na NBA, segunda nos Celtics, depois de ter sido escolhido no draft pelos Sacramento Kings, Queta está a ter a temporada de maior utilização e já foi chamado a 37 jogos, sendo que nas três anteriores tinha um total de 48 encontros.

O internacional português apresenta agora médias de 5,3 pontos, 3,8 ressaltos e 0,8 desarmes de lançamento em 14,9 minutos de utilização por jogo.

Na partida entre as duas franquias com mais títulos da história, Anthony Davis foi o melhor marcador, com 24 pontos, aos quais acrescentou oito ressaltos, nuns Lakers em que LeBron James conseguiu 20 pontos, 14 ressaltos e seis assistências, com Austin Reaves a acrescentar 23 pontos e seis assistências.

No lado dos campeões em título, que estiveram desinspirados nos lançamentos de três pontos (14 concretizados em 41 tentados), o letão Kristaps Porzingis foi o único a passar dos 20 pontos, chegando aos 22, mais sete ressaltos.

As duas grandes estrelas da equipa, Jayson Tatum (16 pontos) e Jaylen Brown (17), estiveram mais desinspiradas, não impedindo a 14.ª derrota dos Celtics em 45 encontros, que mantêm a equipa do estado de Massachusetts a ser segunda na Conferência Este, atrás dos Cleveland Cavaliers (36-7).

No Oeste, os Los Angeles Lakers consolidaram o seu lugar nos postos de acesso aos play-offs e estão na quinta posição, com 24 vitórias e 18 derrotas.

Veja este afundanço de LeBron James, aos 40 anos: