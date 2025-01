Neemias Queta somou mais onze minutos e sete pontos na Conferência Leste da NBA, na última madrugada, no decorrer da vitória dos Boston Celtics sobre os Orlando Magic, por 121-94.

O internacional português começou, mais uma vez, o jogo no banco, mas ainda ajudou os campeões em título com sete pontos, três ressaltos e uma assistência, no decorrer dos onze minutos em que foi chamado a intervir.

A equipa de Boston chegou ao intervalo com uma vantagem de doze pontos (66-54) e acabou por dilatá-la para 27 até ao final do jogo, com Jayson Tatum em particular destaque, com um total de 30 pontos, seis ressaltos e quatro assistências.

Os Celtics seguem, assim, no segundo lugar da Conferência Leste, com um total de 29 vitórias, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers.