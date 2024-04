Um filme que se viu o ano passado e pode estar prestes a repetir-se.

Os Denver Nuggets venceram na última madrugada em casa dos Los Angeles Lakers e ampliaram a vantagem na série, da primeira ronda do playoff da NBA, para 3-0.

Depois de dois triunfos equilibrados no Colorado, os atuais campeões até entraram por baixo na partida, mas assim que assumiram a liderança no marcador, dominaram as operações e construíram uma vitória segura.

Para isso, muito contribuíram os 29 pontos, 15 ressaltos e três assistências de Aaron Gordon, ou os 24 pontos, 15 ressaltos e nove assistências de Nikola Jokic – muito perto do triplo-duplo.

Do lado do conjunto de LA, Anthony Davis somou 33 pontos, 15 ressaltos e três assistências, ao passo que LeBron James fez 26 pontos, seis ressaltos e nove assistências.

Depois de na temporada passada, os Nuggets terem ganho a final da Conferência Oeste frente a estes mesmos Lakers por 4-0, a história está a caminho de repetir-se em 2024. O jogo quatro realiza-se na madrugada de domingo.