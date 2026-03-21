Os Oklahoma City Thunder, atuais campeões da NBA, não vão visitar a Casa Branca durante a deslocação a Washington, onde defrontam os Wizards. A decisão foi justificada com um problema de agenda, segundo revelaram os próprios em declarações ao The Athletic.

«Estivemos em contacto com a Casa Branca e agradecemos a comunicação, mas o timing não funcionou», referiu a organização, afastando qualquer outro motivo para a ausência numa tradição que remonta a 1963, quando os Boston Celtics foram a primeira equipa campeã a ser recebida.

Nos últimos anos, estas visitas têm sido marcadas por algum contexto político, com episódios de recusas e convites retirados, nomeadamente durante a presidência de Donald Trump.

Ainda assim, os Thunder optaram por não alimentar polémicas, apontando apenas questões logísticas para falharem a habitual receção oficial.