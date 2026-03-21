NBA: Oklahoma City Thunder não vão à Casa Branca após título da NBA
Campeões justificam ausência com «problema de calendário»
Campeões justificam ausência com «problema de calendário»
Os Oklahoma City Thunder, atuais campeões da NBA, não vão visitar a Casa Branca durante a deslocação a Washington, onde defrontam os Wizards. A decisão foi justificada com um problema de agenda, segundo revelaram os próprios em declarações ao The Athletic.
«Estivemos em contacto com a Casa Branca e agradecemos a comunicação, mas o timing não funcionou», referiu a organização, afastando qualquer outro motivo para a ausência numa tradição que remonta a 1963, quando os Boston Celtics foram a primeira equipa campeã a ser recebida.
Nos últimos anos, estas visitas têm sido marcadas por algum contexto político, com episódios de recusas e convites retirados, nomeadamente durante a presidência de Donald Trump.
Ainda assim, os Thunder optaram por não alimentar polémicas, apontando apenas questões logísticas para falharem a habitual receção oficial.