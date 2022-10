A vitória do Memphis Grizzlies sobre os Brooklyn Nets por 134-124 na última madrugada teve a particularidade de contar com quatro jogadores a ultrapassar a marca dos 35 pontos, o que só tinha acontecido por três vezes na história da NBA, a última delas já em 1983.

Desmond Bane (38 pontos) e Ja Morant (38), além de sete assistências cada, foram os melhores marcadores do Grizllies, mas Kevin Durant (37 pontos) e Kyrie Irving (37) também estiveram em particular destaque pelos Nets no mesmo jogo.

A última vez que quatro jogadores passaram da marca dos 35 pontos no mesmo jogo tinha sido em 1983 e, como recorda o site oficial da NBA, «O regresso de Jedi», da saga da Guerra das Estrelas, ainda estava nos cinemas e Michael Jackson fazia sucesso com o tema «Billy Jean» nas rádios.

Resultados da última madrugada

Philadelphia 76rs-Indiana Pacers, 120-106

Miami Heat-Toronto Raptors, 90-98

New York Knicks-Orlando Magic, 115-102

Chicago Bulls-Boston Celtics, 120-102

Houston Rockets-Utah Jazz, 114-108

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets, 134-124

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs, 106-115

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets, 135-110