Sem Neemias Queta, os Celtics venceram, na madrugada desta terça-feira, os Charlotte Hornets, por 103-118.

Com o português nem sequer no banco, na visita à Carolina do Norte, foi Miles Bridges, dos Hornets, o principal destaque da partida, com 26 pontos, 11 ressaltos e oito assistências.

Na próxima quarta-feira, os Celtics voltam a jogar, frente aos Oklahoma City Thunder, mas entram também em campo nesse dia os Maine Celtics, pelo que o poste luso deverá jogar pela equipa da G-League, divisão de desenvolvimento da NBA.

Naquela que é a 59.ª vitória da temporada, a equipa de Boston é a única, da Conferência Este, já apurada para os playoffs. Por outro lado, na Conferência Oeste já se encontram apurados os Oklahoma City Thunder, os Denver Nuggets e os Timberwolves.

Outros resultados:

Chicago Bulls 101-113 Atlanta Hawks

Pelicans 111-124 Phoenix Suns

Detroit Pistons 108-110 Memphis Grizzlies

Indiana Pacers 133-111 Brooklyn Nets

Orlando Magic 104-103 Portland Trail Blazers