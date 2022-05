Steph Curry venceu a primeira edição do prémio Earvin «Magic» Johnson, galardão que distingue o MVP das finais da Conferência Oeste.



O base da equipa californiana conseguiu uma média de 23,4 pontos por jogo e 7,4 assistências ao longo da série contra os Mavericks.



Refira-se que os Warriors «despacharam» os Mavericks por 4-1 e ficam à espera do vencedor no Este entre Miami Heat e Boston Celtics.





