Os Oklahoma City Thunder bateram os San Antonio Spurs, por 122-113, na última madrugada, e empataram os play-off da final da Conferência Oeste da NBA, depois de terem perdido o jogo inaugural no prolongamento.

Mais um duelo muito equilibrado, novamente no Paycom Center, com Shai Gilgeous-Alexander a liderar os detentores do título, com 30 pontos, nove assistências e quatro ressaltos, bem acompanhado por Isaiah Hartenstein que assinou um duplo-duplo com dez pontos e 13 ressaltos, num jogo que ficou, desde logo, marcado pela lesão de Mark Daigneault, logo ao minuto sete.

Do lado dos Spurs, Stephon Castle ofereceu boa réplica, com 25 pontos, enquanto Victor Wembanyama também somou um duplo-duplo, com 21 pontos e 17 ressaltos.

O play-off desta conferência, à melhor de sete, vai agora mudar-se para o Frost Center que vai receber os dois próximos duelos entre estes dois candidatos nas madrugadas de sábado e segunda-feira.