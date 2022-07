Os Sacramento Kings, do português Neemias Queta, venceram na última noite os LA Lakers, no terceiro jogo a contar para a Liga de Verão California Classic.

Os Kings venceram a equipa de Los Angeles por 87-75, com Neemias a marcar 11 pontos em 27 minutos de utilização, acumulando ainda dez ressaltos.

A equipa do basquetebolista de 22 anos venceu esta mini competição com três vitórias em três jogos, vencendo os Lakers, Miami Heat e Golden State Warriors.

.@keegan3murray and @nemi1599 teaming up for the DOUBLE BLOCK 🖐 🖐 pic.twitter.com/ETY78qop2X