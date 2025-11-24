Com LeBron James perto do final da carreira e a regressar de mazelas que o afastaram dos primeiros jogos da temporada, Luka Doncic tem-se afirmado como a grande figura dos Los Angeles Lakers e neste domingo o base esloveno fez história na NBA.

Ao anotar 33 pontos e oito assistências na vitória da equipa de LA por 108-106 sobre os Utah Jazz, Doncic tornou-se no basquetebolista mais rápido de sempre a atingir a 400 pontos e 100 assistências no arranque de uma época na NBA. Fê-lo em 12 jogos.

Luka Dončić in 12 games played this season:



414 PTS | 107 AST



He's the FIRST PLAYER IN NBA HISTORY to have 400+ PTS and 100+ AST through 12 games 🤯 https://t.co/2DtiEFkRJv pic.twitter.com/7GjodXCyG1 — NBA (@NBA) November 24, 2025

A cumprir a segunda temporada - a primeira desde o início - nos Lakers, Doncic está a viver um dos melhores períodos da carreira, com recordes estabelecidos a uma cadência impressionante.

No final de outubro tornou-se, por exemplo, no primeiro basquetebolista a arrancar uma temporada na NBA com pelo menos 40 pontos, dez ressaltos e cinco assistências nos primeiros dois jogos. Poucos dias depois juntou-se ao lendário Wilt Chamberlain (o único basquetebolista a chegar aos 100 pontos num jogo) numa lista, agora a dois, com mais de 40 pontos nos três primeiros jogos de uma temporada.

Nos primeiros dois jogos desta época, Doncic atingiu ainda um total de 92 pontos, registo máximo na história da franquia de Los Angeles.