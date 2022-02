Onde vai parar este miúdo?

Luka Doncic viveu uma noite de sonho , na vitória dos Dallas Mavericks na receção aos Los Angeles Clippers, por 112-105.

O jovem de 22 anos guiou o «franchise» de Dallas à vitória com 51 (!) pontos, nove ressaltos e seis assistências. É o novo recorde de pontos num jogo na ainda curta carreira de Doncic, que iguala ainda no segundo lugar o recorde de pontos de um jogador com a camisola dos Mavs na fase regular da NBA: à frente está um senhor chamado Dirt Nowitzki, que em 2004 fez 53 pontos – fez os mesmos 51 de Doncic num jogo em 2006.

Do lado dos Clippers, de pouco valeram os 21 pontos de Marc Morris.

Na reedição da final do ano passado, os Phoenix Suns venceram de forma contundente os campeões Milwaukee Bucks, por 131-107.

Deandre Ayton esteve em destaque, com 27 pontos, sete ressaltos e uma assistência, num jogo em que Antetokounmpo foi apenas o terceiro melhor marcador dos Bucks, com 18 pontos, atrás de Khris Middleton e Jrue Holiday, ambos com 21.

Por sua vez, e apesar dos 35 pontos (e dez assistências) de Steph Curry, os Golden State Warriors sofreram a segunda derrota consecutiva, na receção aos New York Knicks (116-114).

Na formação de Nova Iorque, Julius Randle foi o grande destaque, com 28 pontos, 16 assistências e sete assistências.

Os outros resultados:

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies, 107-132

New Orleans Pelicans-Miami Heat, 97-112

Washington Wizards-Brooklyn Nets, 113-112

Houston Rockets-Toronto Raptors, 120-139