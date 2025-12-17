Os New York Knicks conquistaram a Taça da NBA pela primeira vez na sua história ao baterem os San Antonio Spurs, na T-Mobile, em Las Vegas, com uma sensacional reviravolta no último quarto da final, acabando por vencer por 124-113.

A festa final foi dos Knicks, mas a verdade é que foram os Spurs que impuseram o ritmo e que estiveram na frente do marcador na maior parte do jogo. No entanto, apesar da vantagem, a equipa de San Antonio nunca conseguiu descolar no marcador.

Os Spurs ainda conseguiram uma vantagem de onze pontos já no terceiro quarto, com destaque para a atuação de Victor Wembanyama que acumulou 18 pontos em 25 minjutos.

No entanto, os Knicks recuperam no último quarto, com doze minutos espetaculares que lhes permitiram virar o resultado, somando 35 pontos contra apenas 19 dos Spurs, com OG Anunoby, com 28 pontos, em destaque, tal como Jalen Brunson, com 25 pontos, e Karl-Anthony Towns que, mesmo com uma lesão no joelho, somou 16 pontos e 11 ressaltos.

No final, a festa desta terceira edição da Taça da NBA (NBA Cup) foi mesmo dos Knicks.