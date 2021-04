11 anos depois, Phoenix Suns garantiram o acesso aos playoffs após baterem os Clippers (109-101). Desde de Steve Nash e Amare Stoudemire que o conjunto do Arizona não marcava presença nos jogos decisivos da NBA.



Chris Paul voltou a exibir-se a um nível altíssimo, marcando 28 pontos (4 em 8 de lançamentos de três pontos) e dez assistências, devidamente acompanhado por Devin Booker (21 pontos). Sem Kawhi, Paul George liderou a equipa de LA e somou 25 pontos.

Em Washington a melhor versão de Anthony Davies desde o regresso de lesão não foi suficiente para evitar a derrota dos Lakers frente aos Wizards (116-107). AD anotou 26 pontos (2/5 da linha de três pontos) e cinco ressaltos, sendo o melhor jogador dos campeões em título.



Do outro lado, Westbrook somou mais um triplo-duplo (18 pontos, 18 ressaltos e 14 assistências) e está a cinco de igualar Oscar Robertson, enquanto Beal marcou 29 pontos. Os Wizards venceram nove dos últimos dez jogos e estão em lugar de acesso ao play in.



Por sua vez, Randle contribuiu com 34 pontos para a vitória dos Knicks contra os Bulls no Madison Square Garden (113-94). Já o Nuggets derrotaram os Pellicans por 114-112 com Jokic a apresentar-se a nível de MVP: 32 pontos, sete ressaltos e oito assistências.

Por último, nota para o triunfo expressivo dos Jazz contra os Kings por 154-104.



Resultados da noite:



Cleveland Cavalliers-Orlando Magic, 104-109

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks, 127-83

Boston Celtics-Charlotte Hornets, 120-111

New York Knicks-Chicago Bulls, 113-94

Washington Wizards-Los Angeles Lakers, 116-107

Miami Heat-San Antonio Spurs, 116-111

Denver Nuggets-New Orleans Pellicans, 114-112

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers, 109-130

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers, 109-101

Sacramento Kings-Utah Jazz, 104-154



.