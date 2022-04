Philadelphia 76ers, Phoenix Suns e Dallas Mavericks apuraram-se esta madrugada para os quartos de final dos play-offs («meias» das conferências) da NBA. No agregado das respetivas eliminatórias, todos triunfaram por 4-2.

Os 76ers foram os que tiveram a tarefa mais facilitada: em Toronto, fecharam a série com os Raptors com uma vitória por 132-97.

Joel Embiid, como quase sempre, foi o grande destaque, com 33 pontos, dez ressaltos e uma assistência e terá pela frente na próxima fase os Miami Heat.

Já os Suns, finalistas na época passada, triunfaram ante os New Orleans Pelicans por 115-109, num recital de Chris Paul.

Em Nova Orleães, o experiente base fez 33 pontos, quatro ressaltos e oito assistências e marcou encontro nos «quartos» com os Dallas Mavericks. Paul, de resto, bateu ainda um recorde: é o primeiro jogador a fazer 13 ou mais lançamentos numa partida de play-off sem falhar um único.

A formação de Dallas ultrapassou os Utah Jaz com o triunfo emocionante por 98-96, naquela que foi a primeira vitória numa série de play-offs para Luka Doncic.

A par de Jalen Brunson, o esloveno foi um dos destaques do encontro, com 24 pontos, nove ressaltos e oito assistências. Brunson somou ainda três ressaltos e duas assistências, além de 24 pontos.

Além destas equipas, também Golden State Warriors, Milwaukee Bucks e Boston Celtics já garatiram a passagem à próxima fase.

