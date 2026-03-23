Um grande lance de Neemias Queta que acabou com um afundanço não foi suficiente para os Boston Celtics evitarem a derrota diante dos Timberwolves (91-102) e verem, assim, interrompida uma série de dezoito vitórias consecutivas sobre os rivais em casa.

O internacional português voltou a ser titular e acumulou 4 pontos, 10 ressaltos e uma assistência, num jogo em Jaylen Brown foi a principal figura dos Celtics com um total de 29 pontos acumulados. Os Celtics chegaram a estar em vantagem, mas permitiram a reviravolta dos Wolves liderados por Bones Hyland (23 pontos).

Com este resultado, os Celtics continuam no segundo lugar da Conferência Este, mas agora apenas com meio jogo de vantagem sobre os New York Knicks.

Voltando a Neemis Queta, dois dos quatro pontos somados pelo português resultaram de um lance espetacular, em que o português engana dois adversários com uma simulação, ficando depois com espaço para afundar.

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