Os Los Angeles Lakers perderam esta quarta-feira frente aos Dallas Mavericks, por 118-97, num jogo em que LeBron James deu espetáculo: a estrela dos Lakervs voou para o cesto, trocou a bola de mão no ar e afundou com a mão esquerda, na cara do adversário.

Apesar de dar espetáculo, LeBron até ficou abaixo do que é normal fazer: 18 pontos, 10 ressaltos e oito assistências. Anthony Davis acabou por ser o melhor dos Lakers, com 21 pontos (mais 12 ressaltos e três assistências).

Do lado dos Mavericks, que com este triunfo ultrapassaram os Lakers na classificação da zona regular da Conferência Oeste, subindo ao quinto lugar, brilharam Quentin Grimes (23 pontos, 9 ressaltos e seis assistências) e P.J. Washington (22 pontos e oito ressaltos).